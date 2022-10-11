陳紹雄修訂職安健草案　周小松：罰則不能降低

立法會相關草案委員會正審議《2022年職業安全及職業健康法例(雜項修訂)條例草案》，選委會界別議員陳妱雄提出3項修正案，當中包括把最高罰款額由1000萬港元大幅降至600萬港元及把檢控時限縮短，即惹起勞工界不滿。具工會背景的議員周小松及林振昇批評有關修訂偏違背修例原意，並降低阻嚇力，強調罰則不能再減，故不能接受有關修訂，不能令法例淪為「無牙老虎」。

周小松認為多年來致命工業意外宗數維持在20多宗，居高不下，部分涉事工程公司更疑為「慣犯」，顯示條例欠缺阻嚇力促使公司推動職業安全健康，而陳提出降低最高罰款額，而「可公訴罪行」一向針對極少數涉及極高罪責或嚴重疏忽並導致嚴重後果，包括僱員死亡等個案，若將最高罰額大幅減半令修例失去阻嚇原意，更令立法會難以面對公眾，故不能接受。

他又指出，由於只有少數涉及極嚴重違反職安健的違法行為，當局才會引用門檻較高的公訴罪行形式提出檢控。換言之，絕大多數違反職安健的違法個案都將會以簡易程序形式檢控，而修正案將僱主一般責任條文的擬議最高罰款額減少一半至150萬港元，由於罰款水平過低，恐怕無法反映罪行本身的嚴重性，並大大削弱法案的阻嚇力。林振昇則指陳紹雄另一修正案建議把修例草案建議的12個月檢控時限削減至9個月，恐怕將導致當局無法就極嚴重個案進行完整及深入調查。