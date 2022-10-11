美加及比利時爆H5N1禽流感　港暫停進口禽類產品

因應世界動物衞生組織(OIE)通報，指比利時、美國和加拿大部分地區爆發高致病性H5N1禽流感。為保障本港公眾健康，食物環境衞生署食物安全中心今日(11日)宣布，已即時指示業界暫停從該地區進口禽肉及禽類產品，包括禽蛋。

有關地區為比利時林堡省；美國北達科他州Ransom縣、威斯康辛州Racine縣及Dunn縣、賓夕凡尼亞州York縣、加州福尼亞州史丹尼斯勞斯縣、Monterey縣及Del Norte縣、內布拉斯加州York縣；加拿大馬尼托巴省Rural Municipality of Ste. Anne、Rural Municipality of Bifrost-Riverton及Rural Municipality of Cartier、艾伯塔省Beaver縣、Municipal District of Taber、薩斯喀徹溫省Rural Municipality of Britannia No.502。

中心發言人指，根據政府統計處的資料，本港今年首6個月從比利時進口約3公斤冷藏禽肉、從美國進口約7,360公噸冰鮮和冷藏禽肉及約逾2億隻禽蛋，以及從加拿大進口約60公噸冷藏禽肉。當局已就事件聯絡比利時、美國和加拿大當局，並會繼續密切留意OIE及有關當局發出關於爆發禽流感的消息，因應當地疫情發展，採取適當行動。