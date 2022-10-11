人力資源學會倡撤銷防疫限制　吸人才來港重拾競爭力

香港鬧人才荒！香港人力資源管理學會促請政府於即將發表的《施政報告》中，積極處理人力資本及青少年發展的議題，期望政府能促進青少年、女性及老年就業的工作環境，以擴展本地人才庫及縮減人才缺口。該學會又認為撤銷所有入境限制及隔離措施是經濟復甦的重要一環，對吸引人才有幫助。

政府近日放寬入境限制至「0+3」，該學會認為香港雖然放寬入境檢疫限制，但仍然並非國際人才首選的工作地點，並持續落後於新加坡等其他商業樞紐。該學會相信撤銷所有入境限制及隔離措施是經濟復甦的重要一環，也是本港重拾競爭力的關鍵，對再吸引海外專才及人才回流更見成效。學會會長孔于人認為國際人才選擇離開香港，加上移民潮令人才缺口持續擴大，導致人力資本不斷流失，建議政府一方面應提升女性勞動人口比率；另一方面，當局亦應以身作則，聘用更多青老年僱員，協助他們發揮所長及實踐經驗。

另外，本港「零工經濟」持續發展，年輕自僱人士數目亦隨之增多，就此學會建議政府重新檢視現時勞工條例，確保切合目前及未來的就業模式需求。孔又指目前自僱人士月入一般少於7,100港元，認為政府可考慮運用公帑，資助他們的強積金供款，亦可倣效僱主供款流程。