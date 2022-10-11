最低工資多年不漲　港府年底公布調整　議員憂申綜援增

港府將於今年底公布最低工資調整水平，但勞工及福利局副局長何啟明今日(11日)於工會舉辦的最低工資研討會時表示，政府在調整最低工資是需顧及商界，考慮勞動力和競爭力。他又以四人家庭為例，成員於領取最低工資後，再加在職家庭津貼，所得的收入較領綜援的高，並指會加強宣傳在職家庭津貼，以及簡化申請手續。何又透露，下周三(19日)公布的施政報告會推出措施，協助無法工作的人士，包括因單親家庭、職業勞損以及需照顧家中「雙老」的人士。

出席同一研討會的議員郭偉強表示，對年底公布的最低工資調整不樂觀，估計無法達到建議的時薪45.4港元。郭強調，最低工資「兩年一檢」，加上去年凍結調整，現時最低工資月入水平已經較綜援低，憂慮更多人申請綜援，令福利開支增加，促請政府落實「一年一檢」，全面檢討最低工資釐定機制，以及將最低工資按平均工資的60%計算，保障市民的生活和勞動尊嚴。

法定最低工資於11年前開始實施，當時最低工資時薪28港元，其後於兩年一檢，每次加約2至3港元下，最新於2019年調升至每小時37.5港元，其後最低工資水平因為疫情而凍結3年未有調整。