餐飲集團高層欲斷婚外情　女員工以床照勒索50萬罪成

餐飲集團高層與公司分店女員工發展婚外情，在疏遠對方後稱被對方威脅公開2人照片，並勒索50萬港元。涉案分店女員工否認勒索罪，辯稱提起金錢和相片，只是想引起男事主注意，尋找復合。案件經區域法院審訊後，暫委法官葉啓亮今日(11日)裁定女被告罪名成立，下令將她還押2周，至10月25日聽取求情及判刑。

被告黃莎莎(32歲)被控於2021年9月10日至10月6日以恫嚇方式，意圖使其獲益或使另一人遭受損失，不當地要求X交出50萬港元。X在庭上供稱，他與被告曾6次到酒店幽會，每次都會留下5,000港元現金給被告，其後他有意疏遠被告，惟被告則於去年9月起，透過WhatsApp短訊威脅及索要50萬港元，被告又威脅「如果我們的照片公開就不好，你個名就臭哂」。

被告自辯時，則稱於2020年底入職X名下一公司，在去年1月中與X交往，約1個月後，被告與X到酒店慶祝她生日，X其後帶她到酒店房間，並在被告不情願的情況下性交，但她最終原諒X。去年9月，X在電話中提分手，並用粗口辱罵她「臭X」，又稱給被告「分手費」。被告指是X先提起相片，稱她從來不是要錢，她只是想和X解決感情問題。

案件編號：DCCC 1146/2021