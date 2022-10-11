食環署開設常設助理署長職位　議員質疑必要性

食環署為推展街市現代化計劃，2018年開設了一個編外食環署助理署長職位以執行相關工作，立法會今（11日）就該編外職位轉為常額職位的事宜展開討論。會上大部分議員表示對職位轉為常額的必要性感到存疑，更有議員表示現時政府財政狀況並不良好，一個首長級常額職位年薪和福利逾300萬，該職位應維持編外的模式，而部分議員亦稱若街市現代化只是加部冷氣機，為何要「重金禮聘」助理署長。

會議上，張宇人明確表示黨派反對開設常額職位，認為不應該花費「咁嘅錢」。他舉例指，早前大圍街市商販需要暫時搬離，翻新之後，商販再搬回來，花費大量金錢，但效果仍相當差，對此感到「好悲哀」和「浪費」，他亦稱街市涉及的問題並非將小販「推入去」就可以，而是要考慮街市間隔、大小、走廊闊度、管理、去水等問題。議員李世榮補充道，他看到西貢街市在夏天沒有空調的情況下竟有36度。環境及生態局副局長黃淑嫻回應指，過往街市旨在將小販重置，檔位狹窄，目前透過現代化計劃檢視街市，並會視乎情況有不同的大型或小型工程，而目前西貢街市一直有進行改善措施，例如在空置攤檔放置冷風機，但議員鄧家彪則回應稱加部冷風機「議員助理都得啦」。

部分議員亦質疑常額職位能否有助解決目前問題。他們表示該職位許多職務並不需要長期跟進，如作檢討、評估街市發展潛力等，反而將項目完成後，職位的作用減低，對於需要將工程時間壓縮的需求，亦不是增設常額職位可以解決。黃則指，目前政府正在推展7個新街市項目，有16個街市進行小型翻新，9個已完成，7個會在2024年前分階段完工，而部分地方如洪水橋的首批公營房屋2024才入夥，街市亦需要看人口進行配套，因此若沒有一個常額職位，難以繼續推展新街市。不過，議員何俊賢指出，街市許多問題需要在政策上做出改變，如街市檔戶歷史問題、食物供應渠道等，而非一個助理署長能解決，因此若政府對街市沒有新方向，一個常額的位置亦只是「監工」而已。