季風夾雙旋起舞　港下周初風勢頗大　天氣較涼

受東北季候風的影響，華南沿岸普遍晴朗，秋高氣爽，正適合戶外郊遊。天文台今日(11日)在「天氣隨筆」上撰文，預測本周中至下周初除有東北季候風，另有兩個低壓區先後橫過南海及靠近呂宋海峽一帶，但會與本港保持較遠距離，不過下周初風勢會頗大，天氣較涼。

天文台在文中表示，菲律賓以東有一個厚實的雲團(低壓區A)逐漸發展，並會在本周中期橫過南海中至南部，預料會與香港保持較遠距離。在東北季候風及低壓區的共同影響下，華南沿岸地區下周初風勢頗大，天氣較涼。此外，天文台預料下周初東北季候風補充會抵達華南。而同時位於西北太平洋的另一低壓區(低壓區B)可能發展成為熱帶氣旋，並靠近呂宋海峽一帶。

根據各大電腦模式預計，低壓區A會約在本周四(13日)移到南海中南部才有較明顯的發展，除個別模式外，普遍預料其強度會偏弱。天文台指出，東北季候風仍然影響南海北部，高空反氣旋亦會繼續覆蓋華南，兩者會引導低壓區A向西南移動，並與香港保持較遠距離。

另外，低壓區B可能發展成為熱帶氣旋，並在下周初靠近呂宋海峽一帶。但由於高空反氣旋有機會於華中及西北太平洋斷開成兩個單體，同時亦有季候風抵達華南，所以其往後的路徑變數頗大，至少有3個可能性。