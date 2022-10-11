76廈納強檢　屯門湖康警察宿舍及牛池灣消防已婚宿舍上榜

再增76個指明地方因涉及多宗新冠肺炎個案或污水驗出病毒，均被納入強檢名單，政府今日(11日)就第599J章《預防及控制疾病(對若干人士強制檢測)規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於指定期間曾身處該76個地方的人士，須於明日至後日(12日至13日)期間進行病毒檢測。

另外，政府明日會於深井碧堤半島、海韻花園及青衣長康邨增設臨時流動採樣站；位於南區置富花園及深井浪翠園一期的臨時流動採樣站，則會延長服務日期至後日。

污水驗出病毒的地點如下：

1.鰂魚涌康怡花園A1座

2.鰂魚涌康怡花園A2座

3.鰂魚涌康怡花園G2座

4.鰂魚涌康怡花園G1座

5.屯門龍門居4座

6.薄扶林置富花園富榮苑

7.薄扶林置富花園富興苑

8.薄扶林置富花園富澤苑

9.深井浪翠園3座

10.深井浪翠園4座

涉及多宗病例的地點如下：

1.深井碧堤半島7座

2.將軍澳廣明苑廣盈閣

3.元朗屏欣苑屏彥閣

4.火炭禾上墩街18號彩禾苑

5.紅磡海濱南岸1座

6.將軍澳彩明苑彩柳閣

7.屯門屯門湖康警察宿舍1座

8.將軍澳頌明苑翠明閣

9.屯門澤豐花園澤富樓

10.粉嶺山麗苑楹山閣

11.葵涌葵俊苑葵裕閣

12.荃灣爵悅庭北爵軒

13.柴灣環翠邨富翠樓

14.沙田綠怡雅苑3座

15.粉嶺粉嶺中心K座

16.天水圍嘉湖山莊景湖居14座

17.沙田帝堡城7座

18.葵涌葵俊苑葵昌閣

19.青衣長康邨康華樓

20.屯門友愛邨愛德樓1座

21.柴灣藍灣半島7座

22.荃灣全．城滙7座

23.長沙灣昌華街23號富華廣場

24.將軍澳嘉悅1座

25.深井海韻花園1座

26.屯門慧豐園1座

27.荃灣翠濤閣2座

28.牛池灣瓊山苑瓊瑋閣

29.油塘油美苑淮美閣

30.葵涌荔景邨明景樓

31.長沙灣碧海藍天2座

32.天水圍天富苑元富閣

33.長沙灣泓景臺3座

34.青衣灝景灣8座

35.粉嶺山麗苑榕山閣

36.牛頭角淘大花園J座

37.北角堡壘街6至8號華康大廈

38.小欖帝濤灣海琴軒8座

39.元朗朗晴居9座

40.北角百福花園德福閣

41.紅磡黃埔新邨遠榮樓

42.油塘Peninsula East 1座

43.薄扶林碧瑤灣25座

44.觀塘順緻苑順輝閣

45.西灣河鯉景灣逸華閣

46.長沙灣一號‧西九龍2座

47.屯門兆山苑樺景閣

48.葵涌葵星中心A座

49.香港仔香港仔中心海瑩閣

50.青衣青怡花園3座

51.柴灣高威閣1座

52.大埔新達廣場3座

53.牛頭角樂雅苑雅逸閣

54.葵涌葵涌廣場3座

55.上環荷李活華庭B座

56.大埔大埔廣場宜盛閣

57.西營盤高街48至78號恒陞大樓

58.大埔宏福苑宏道閣

59.牛頭角得寶花園A座

60.荃灣愉景新城9座

61.荃灣荃景花園10座

62.屯門翠林花園A座

63.九龍城啟朗苑啟逸閣

64.青衣海欣花園6座

65.牛池灣消防處永定道消防已婚宿舍1座

66.屯門南浪海灣1座