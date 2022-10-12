港府辦獎學金助學生海外讀大學　每年最多獲50萬元

教育局宣布，香港卓越獎學金計劃由昨日(11日)起至今年12月30日接受申請。有意於2023/24學年起入讀香港境外世界知名大學的學士學位或研究院課程的合資格香港學生均可申請，最多可每年獲批共50萬港元獎學金。

獎學金得主毋須通過入息資產審查均可獲發獎學金支付學費，以每年30萬港元為上限。該計劃亦為有經濟需要的得獎者在修業期間提供額外支援，通過入息資產審查的得獎者可獲發放最多每名學生每年20萬元的助學金，用以支付其生活及其他學習上的開支。若得獎者同時獲本港及海外其他助學計劃資助同一海外升學計劃，該獎計劃下的資助金額會相應下調。

教育局發言人表示，該計劃以本港最出類拔萃的學生為對象，目的是培養對社會有承擔，同時具備國家觀念、香港情懷和國際視野的年輕傑出人才，讓他們在接受世界一流水平教育後回港，以助提升本港長遠的人力資源和競爭力。計劃的甄選準則包括申請人的學業成績和其他個人特質，例如領導才能和潛質、對社會的貢獻和承擔等。獎學金得主必須修畢指定課程，並承諾畢業後回港工作最少2年，或相當於獲獎學金資助的年期，兩者以較長者為準。合資格的學生若有意於2023/24學年入讀香港境外世界知名大學的學士學位或研究院課程，可在今年年12月30日下午6時或之前，通過該計劃網站的網上申請系統遞交申請。當獲甄選入圍的申請人獲其所選擇的課程無條件取錄後，教育局會邀請他們參加由明年4月起舉行的面試，並在其後知會申請結果。