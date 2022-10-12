團體辦免費網上研討會　助公眾認識專注力失調及過度活躍症

本港約有6.4%兒童及青少年，以及2.5%成人患有「專注力失調及過度活躍症(ADHD)」，但大眾對ADHD認識不深，不少患者因此得不到適當治療，甚至在生活或職場上遇上困難。有組織將於本月下旬舉辦第3屆「香港ADHD關注周」，聯同多位來自國際及本地的ADHD學者、專家、機構及組織，舉辦一系列共18場免費線上研討會，冀透過是次活動提升ADHD患者、業界及公眾對ADHD的認識，並協助他們了解國際治療ADHD的最新發展。

今屆「香港ADHD關注周」將於本月23至29日，一連七天舉行線上研討會，超過17位來自歐盟、英國、澳洲、新加坡及本地的講者，將針對ADHD問題進行多方面的探討，涵蓋成人及青少年ADHD患者在生命中有可能遇上的各種挑戰，包括工作、醫療、就業、生涯規劃、情緒與家庭關係等等。是此活動的對象包括疑似或確診ADHD人士、患者朋友及照顧者、家長、僱主及僱員、ADHD專家、教師、社工、特殊教育需要統籌主任等。為鼓勵大眾參與及出席是次線上研討會，大會增設了3,000港元的禮品，以嘉許觀看最多場次的的參加者；而活動協辦單位亦會為所有ADHD的參加者提供工作介紹，協助他們尋找樂意聘請ADHD患者的公司及企業。

ADHD常見的徵狀包括對不感興趣的領域不能集中注意力、擁有高能量和對感興趣的領域高度集中等。見目前醫學界對ADHD 的成因未有定論，但研究清楚顯示ADHD是一種神經生理及高度遺傳的疾病；而基因、環境和不同的人生階段都是影響ADHD症狀嚴重程度的因素。ADHD雖然並不罕見，但卻經常被誤解和不當處理；只要患者越早得到診斷和治理，便越能經營優質的生活與自我實現的人生。