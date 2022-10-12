創科署公布創投基金共同投資夥伴申請結果　5風投基金上榜

創新科技署公布，「創科創投基金」新增五個風險投資基金為共同投資夥伴，分別是Beyond Ventures II Fund LP、BitRock Capital Fund II, L.P.、BVG IV LP、ORI Healthcare Fund II, L.P.和Transcend Capital Partners II L.P.。

去年底創新科技署接受風投基金新一輪申請，成為「創科創投基金」共同投資夥伴，共收到15宗申請。該署根據風投基金的能力、投資策略及表現、管理團隊的專長和經驗，以及其本地網絡和資源等評審準則，並經徵詢「創科創投基金」諮詢委員會的意見後，首階段甄選出上述5個共同投資夥伴，餘下獲甄選的共同投資夥伴將於稍後公布。

「創科創投基金」於2018年首輪申請時與6個風投基金，以及於2020年第2輪申請時與另外5個風投基金簽訂共同投資協議。至今，「創科創投基金」曾共同投資於27間本地創科初創企業。政府的總投資額約2億港元，吸引約17億港元私人投資，涉及業務範疇涵蓋供應鏈管理、電子商貿、金融科技、生物科技和人工智能等。