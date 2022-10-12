加快土地發展　團體促收回祖堂地

本屆政府即將發表首份施政報告，大部分團體均對覓地建屋方面表示關注。香港測量師學會昨發表多項改善土地發展及建築房屋方面的建議，除認為當局應放寬樓市「辣招」外，亦提出加快發展祖堂地及增加使用組裝合成法建築等。對於近日政府收地導致許多棕地作業者被迫結業，學會認為政府需為受影響棕地作業者提供地方安置，以便解決問題。

在土地發展方面，香港測量師學會土地政策小組主席劉振江表示，政府需要多方面精簡土地發展的審核程序，同時需靈活運用空置土地。例如在祖堂地方面，劉認為政府由去年提出討論至今仍未見有任何具體措施，近期政府大規模收地，但若有零碎祖堂地不能發展，擔心將影響土地發展的完整性，劉坦言「祖堂地的出售安排已困擾香港多年」，建議除降低祖堂地的出售要求外，若為配合整體發展，政府需採取措施收地。

至於近日政府收地導致許多棕地作業者被迫結業，該會認為政府需要為受影響棕地作業者提供地方安置，否則會令許多持份者不滿。劉又提到，早於2018年的土地大辯論時，利用棕地發展是當時得出的首選共識，而近期政府收地後卻發現有許多工業是不能被取代，強調政府需再加大力度支持棕地作業者，而新界亦有土地適合發展低密度工業，認為可以此幫助被收地的棕地作業者。

至於建築模式方面，香港測量師學會建築政策小組主席何鉅業認為，增加「組裝合成」法的建築需要配合人才，希望政府吸納內地及外地人才以幫助培訓本地人才，並在香港設廠生產組裝合成法的組件，助省卻運送時間等。至於私人發展商仍未有廣泛採用組裝合成法，何建議政府應用組裝合成本身的優勢，例如減省速度、減少工業意外等吸引私人發展商，而非單用樓面面積豁免等去吸引。