西九望海大單位　二手放盤蝕逾千萬

近期本港二手住宅樓價勁跌，港樓不再保值，不少業主都要蝕讓沽貨套現。西南九龍就有近年入伙新樓自住單位，因原業主看淡後市，劈價至3,250萬元沽貨，持貨約4年帳面蝕逾千萬元。

美聯助理區域經理何靜波表示，息口趨升，加上疫情持續，重挫香港經濟及樓市，上述匯璽II第5A座高層B室，實用面積約1,235方呎，四房雙套房間隔，望海景，原業主購入後一直自住。其後，因看淡後市而沽貨，今年6月開價3,900萬元放盤，9月減價至3,600萬元，最終累減650萬元售出，呎價約26,316元。

何續稱，同屋苑同戶型大單位，今年6月成交呎價都達約2.9萬元，短短數個月內，樓價已錄約10%跌幅，而是次成交單位，早於2018年9月購入價達約4,299.2萬元，樓價帳面貶值約24.4%，但發展商賣樓時有回贈及優惠，料實際蝕幅較少。

事實上，近日樓價跌勢明顯，加上經濟每況愈下，業主只可以止蝕離場。市場消息透露，同屬新樓的油塘曦臺一個一座中層單位，於2019年以914萬元一手購入，近日僅以790萬元轉手，以實用面積約495方呎計，呎價約15,960元。原業主等待3年辣招期滿沽貨，帳面仍蝕約124萬元。

此外，趕移民套現離港的業主，近期都是蝕讓「常客」。中原地產副分區營業經理馮子進透露，灣仔慧賢軒高層F室兩房單位，實用面積約385方呎，原業主打算移民，最終以780萬元賣樓，呎價約20,260元，較同類型單位一年前做價平約14%。原業主於2019年7月以870萬元買入，持貨約3年帳蝕90萬元離場。