東方日報A1：12年打壓　樓市急插　各界促撤辣

香港樓價冠絕全球，連續多年蟬聯全球最難負擔的房地產市場榜首。港府自2010年首度推出「辣招」，但由於出招後樓價續升，故港府再出招遏市，包括實施多項印花稅。措施推出至今12年，本港經濟已今非昔比，接連受人才流失及3年疫情雙重拖累，加上全球利率上升，而近期樓市急插交投疲弱，二手市場一潭死水，各界不斷呼籲政府撤辣，甚至要求政府全面放寬各種印花稅以提振樓市。有議員更表示樓市與經濟民生息息相關，經濟環境不可同日而語，建議政府應因時制宜，重新審視「辣招」是否已經過時，並點出「辣招」拖慢舊區重建，更令二手樓市場萎縮。

施政報告將於下周三出爐，各界密切關注政府如何處理樓價走勢問題。立法會地產及建造界議員龍漢標昨日在社交平台撰文，指出政府當初推出辣招時強調「非常時期，非常手段」，又指確實短期壓抑當時的樓價。但龍指出數據說明事實，綜觀過去12年，樓價仍輾轉向上。他認同「辣招」在實施初期，產生短暫效果，不過港人對住屋的需求屬於剛性，加上土地供應不足、利率長期偏低，以及核心家庭數目上升等因素的影響下，樓價大勢依然反覆向上。

另一方面，龍指自「辣招」推出以後，二手物業市場成交量急劇下降，買賣雙方不願付出額外稅款，結果令二手市場嚴重萎縮，打擊市民置業選擇。此外，政府增加房屋供應的其中一項政策是加快市區重建，但發展商在收購舊樓作重建時卻要付出額外印花稅，雖然拆樓時可以申請退回，但手續往往需時數年，無疑增加發展商在舊樓重建的成本，間接拖慢市區重建和房屋供應的進度。

龍強調經過3年的疫情反覆，加上人才外流，已令海外的專才和投資者望港而卻步，再加上全球利率上揚，龍指本港經濟與投資環境相對於「辣招」出爐之時已不可同日而語，建議政府應因時制宜，以宏觀視野制訂合適政策。他強調，樓市與經濟民生息息相關，近年更面對疫情反覆、全球政經局勢不明，以及利息上揚等挑戰，政府應因時制宜，重新審視辣招是否已經過時。

不少政界及地產業界人士，近期均提出政府應考慮撤銷「辣招」。其中香港測量師學會會長趙錦權昨日亦表示，本港樓市有下調趨勢，政府亦要吸引人才來港，可考慮為非香港居民提供優惠，例如寬免部分印花稅，但維持涉及短期轉售住宅的印花稅。學會認為目前的「辣招」影響樓市流轉，二手交投萎縮，面對樓價下行，政府有空間研究逐步放寬有關限制，現為審視「辣招」減辣適當時候。多個政黨近月亦就施政報告，提出建議調整買樓「辣稅」，容許外來專才提供與香港永久性居民同等的置業稅務待遇，以鼓勵外來人才在港置業。

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