政府曾擬築跨海橋連接港九　建紅隧非唯一選項　檔案處娓娓道來

除了海底隧道外，政府曾經考慮興建跨海大橋連接香港和九龍。上圖是1957年的跨海大橋構想圖，下圖則是1972年海底隧道通車儀式。

政府擬推行「三隧分流」紓緩過海交通擠塞問題，但原來當年政府籌劃興建首條過海隧道「紅隧」前，曾考慮過興建跨海大橋連接維港兩岸。政府檔案處成立五十周年，將舉辦專題展覽和一系列的活動，展出50個歷史小故事，向公眾娓娓道來香港發展的軌跡，當中包括上述跨海大橋的規劃方案。

上述展覽由昨日(11日)起推出，圍繞「食」、「住」、「行」、「樂」4個與大眾日常生活息息相關的主題，從歷史檔案中發掘出50個小故事向公眾分享，包括早於1847年政府已立例規管街市的營運；赤柱在香港開埠初期是香港島人口最密集的地方；在連接維多利亞港兩岸的交通規劃上，過海隧道並非唯一的選項，興建跨海大橋也是其中一個候選方案；以及本港於1962年發售的第一期政府獎券，頭獎獎金原來高達68.48萬港元。

公眾除了可以透過杷關專題網站於瀏覽上述50個故事及其相關的珍貴歷史圖像之外，亦可親臨九龍觀塘翠屏道13號香港歷史檔案大樓2樓展覽廳，觀賞當中10個精選項目。展覽廳逢星期一至五上午9時至下午5時45分開放，公眾假期則除外，免費入場。