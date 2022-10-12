THE世界大學排名揭盅　本地5學府躋身百大　港大膺31位

英國教育刊物《泰晤士高等教育》(THE)今日(12日)公布最新的世界大學排名，本港5間大學躋身全球100大，是有紀錄以來最多。其中，香港大學表現最佳，排全球第31位。

在「2023年世界大學排名」中，涉及104個國家及地區、共1,799間大學，亦是歷來最大規模的一屆。全球十大學府包括，英國牛津大學連續7年蟬聯榜首，美國哈佛大學保持第2，英國劍橋大學則進佔兩位，與美國史丹福大學並列第3；美國麻省理工學院列第5名，美國加州理工學院由第2跌至第6，美國普林斯頓大學、美國加州大學柏克萊分校及美國耶魯大學分別保持第7、第8、第9位；第10位則為英國倫敦帝國學院。

至於本港，香港大學位列全球31名，按年微跌1位，亞洲區內仍排第4。香港中文大學及香港科技大學，今年位列第45及58位，分別上升4名及8名。香港理工大學排名急升12名至全球79位，香港城市大學亦首次躋身全球百大學府，排99位；而香港浸會大學則排全球501至600名。其他亞洲大學方面，清華大學及北京大學分別列16及17位，其中清華更榮膺「亞洲第一」學府；新加坡國立大學則全球排19名，為亞洲區內排名第3。