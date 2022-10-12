薛影儀無戴罩起飛腳獲緩刑　判詞指事主挑釁被告窮追不捨

「亞視一姐」薛影儀於去年9月在朗屏邨疑因沒戴上口罩被街坊狙擊，她「起飛腳」還拖，被人拍下施襲一刻的片段，並被放上社交網站。事隔半年後，阿儀被控「普通襲擊」及「沒有在指明公眾地方佩戴口罩」罪，她認罪及被判即時監禁2星期。阿儀不服判刑，上周五(7日)到高等法院申請上訴得直，獲改判緩刑1年半。法官李運騰今早(12日)頒下判詞，指阿儀使用的暴力不算嚴重，而且事主挑釁阿儀並窮追不捨，多次說粗言穢語及嘲笑她的身材，即使阿儀沒有戴好口罩，事主的做法亦是沒有必要，反而會激化矛盾，推高衝突風險。

李官早前改判薛影儀(37歲)監禁2星期、緩刑1年半，今頒下判詞解釋判決理由。李官在判詞中表示，同意上訴方陳詞，原審裁判官判刑時，並沒有考慮到阿儀曾遭到事主挑釁，事主案發時曾用手機拍攝阿儀長達3分鐘，而阿儀一直嘗試逃避，事主則窮追不捨，並多次向阿儀說粗言穢語，又嘲笑她的身材，及至阿儀意圖乘升降機上樓時，事主更阻擋她，不讓她離開。

李官在判詞又指，雖然同意律政司一方所指，事主上述行為不代表阿儀可以施襲，但阿儀的行為並非事出無因，任何人看過涉案片段，設身處地考慮事件來龍去脈，都會認為事主的反應不成比例，即使阿儀沒有戴好口罩，正當處理方法是向有關當局投訴，由當局依法行事，事主的做法不單沒有必要，反而會激化矛盾，推高衝突的風險。另外，雖然阿儀約10年前留下了案底，但她其後沒有再犯事，原審裁判官判處14天即時監禁是明顯過重，李官考慮到阿儀使用的暴力不算嚴重，而且她只是想擺脫事主纏繞，認為適合判處緩刑。

案件編號：HCMA 150/2022