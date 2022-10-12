本港具條件實施「0+0」檢疫　何栢良建議戴口罩場所免掃疫苗通

面對社會有聲音將現時「0+3」的入境安排政策盡快改為「0+0」，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日(12日)透過電台節目重申，本港目前已具備實施入境檢疫「0+0」方案的條件，相信可以做到港府所指的穩打穩紮，又指政府現階段應適度調整「疫苗通行證」的適用範圍，一般不涉及除口罩進食或活動的地方，應該毋須再用疫苗通行證。

提到有關免針紙風波，何表示，相信本港只有幾百至幾千人，是真正基於醫學理由而不適合接種新冠疫苗，而且免針紙有法例基礎，醫生簽發時要守法及嚴格遵守政府指引。他續稱，若病人毋須住院，可以正常起居飲食，難以證明該病人患未受控的嚴重慢性病，因為如屬嚴重病情及未受控，按常理就應住院。

何指出科興及復必泰疫苗有其藥物標籤，並表明涉及的禁忌症，而持有免針紙的市民，要分別對兩款疫苗，有最少一種藥物標籤列出的禁忌症，才算是不宜接種。他續指，即使曾接種復必泰後患心肌炎，如果對接種科興沒有禁忌症，都不屬於豁免接種對象，各種長期病患亦非不宜接種的原因，因此若醫生隨便填寫病人不宜打針的原因，未必符合衞生署指引，會有後果。何建議當局考慮引入第三款疫苗，作為雙嬴方案。