涉扼頸掌摑學生　特殊學校社工助理判140小時社服令

東華三院轄下一間特殊學校發生職員傷害學生事件，該校一名社工助理在宿舍內扼頸及掌摑一名男學生。他在東窗事發後，聲稱該名學生有自殘傾向，故扼頸是為阻止對方自殘或傷害他人。他早前承認一項普通襲擊罪，今日（12日）在東區裁判法院被判140小時社會服務令。裁判官考慮被告認罪，認為他經歷本案後上了寶貴一課，日後能否再做社工都成問題，即使是咎由自取，但都算後果不輕，故認同可用社會服務令替代監禁。

本案30歲被告麥人丰，報稱東華三院徐展堂學校社工助理。案情指，事主X案發時21歲，有自閉、智障及過度活躍等問題，於該校讀中六。事件源於X因傷入院，被診斷出其左腳尾趾骨折及右膝有瘀傷。校方就事件調查閉路電視，發現X是因絆倒致腳傷，但揭發同日被告在與X相處時，被告踢X的左腿、扼頸、拉扯X的頭髮及掌摑X。被告在案發後11天離職，向警察自首。他在警誡下僅稱扼頸是為阻止X自殘，並拒絕回應其他問題。

辯方求情時提及，被告的前上司對於其犯案一事感詫異，評價被告工作良好，至於犯案的原因，可能歸咎於宿舍的人手不足，即正常比例是1名社工照顧8名學生，但當時情況是1名社工需照顧21名學生。但是辯方承認人手不足並非犯事的藉口，並指被告日後難以重投社工工作，重犯機會輕微。裁判官判刑時指，案件涉及違反誠信，但考慮到被告初犯、認罪有悔意、過去品格良好等有利因素，終判被告須履行社會服務令。

案件編號：ESCC 1050/2022