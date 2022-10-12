校園內非禮女生　港大內地博士生判160小時社會服務令

香港大學1名來自內地的博士研究生，在校園內搭訕同校女生時，不顧女生多次婉拒交流，強行拉扯對方的手，又尾隨女生上扶手電梯，並從後摸對方臀部。他經審訊後，2星期前被裁定非禮及普通襲擊罪成，今天（12日）在東區裁判法院被判160小時社會服務令。裁判官表示，相信判刑足以起到阻嚇作用，並在判刑後寄語被告，日後須重新做人。

被告關偉鵬（28歲、港大機械工程學博士研究生），被控於2022年1月26日，在香港大學百周年校園內非禮及襲擊女子X。裁判官判刑時指，被告搭訕女生不遂，但鍥而不捨，更出手害人。女事主表明不願意同被告成為朋友，但被告仍跟隨女事主，又用力拉她的手，想將女方帶到一處沒有閉路電視覆蓋的暗角。裁判官直斥被告這個舉動是圖謀不軌，而事件其後涉及非禮，故適合判囚。裁判官又指，報告顯示被告因衝動及自私下犯案，但承諾不會重犯，在考慮他過去品學兼優及有真誠悔意等因素，終判處他須履行社會服務令。

根據控方案情，當日X獨自在校園內散步時，被告先用普通話搭訕X，後來改用廣東話交流，並想邀請X上天台聊天。X 拒絕上天台及交換WhatsApp後，被告繼續糾纏，又突然捉X的手並拉向其心口。在X掙扎下，被告才鬆手。當X走上扶手電梯欲離開時，被告尾隨X身後，期間X感覺到被告用手觸摸她的臀部。

案件編號：ESCC 650/2022