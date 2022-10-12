樂華北邨建電梯後仍要撐「長命梯」　議員斥人人難暢通

政府於2012年8月宣布推行「人人暢道通行」計劃，樂華北邨亦被納入該計劃，惟規劃興建電梯後，居民仍要行「長命梯」，有組織批評設計存在問題，因此向立法會申訴部提出申訴。議員鄧家彪及梁熙今日（12日）就事件到該處視察，向政府提出意見，並獲民政署接納承諾就興建爬坡式或鈄道式升降機進行研究，將研究就造價和可行性作出研究，預計2023年上半年完成。鄧家彪認為當局回應具體「可以接受」。

因應有關計劃，路政處曾承諾在樂華北邨興建電梯，以便利該邨居民往來振華道，然而使用電梯後居民仍要行超過200級樓梯。鄧家彪批評電梯設計存在問題，對行動不便和坐輪椅人士無用，希望能興建爬坡式或鈄道式電梯方便居民。他又批評「人人暢道通行計劃」的扶手電梯工程，「成效特別差、進展特別慢」，希望政府能優先處理。

梁熙亦批評有關計劃拖延近10年，認為部門間協調不理想，擔心運輸及房屋局現已分拆成房屋局和運輸物流局，兩局的協調會更差，建議政務司副司長帶領跨部門協作，解決已拖延一段時間的人人暢道工作。