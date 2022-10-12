行人隧道被貼海報　女文員認管有物品圖刑毀還押候判

3名女子涉於2019年10月在九龍城1條行人隧道內張貼海報，在事隔逾2年後，分別被控刑事損壞及管有物品意圖或摧毀財產共3罪。其中1人早前承認刑事損壞罪，還押2周後被判200小時社會服務令。今天（12日）再多1人在九龍城裁判法院認罪，裁判官梁雅忻將她還押至同月26日判刑，期間會為她索取社會服務令報告。至於餘下1名不認罪的被告則於今天起受審。

2名今天應訊的被告彭紫玲（29歲、文員）及譚雯雯（28歲、工程師），分別被控1項管有物品意圖摧毀及損壞財產罪。彭承認在2019年10月25日，在九龍城太子道西331號至379號行人隧道內，管有2支噴霧裝膠水、1隻手套和1個口罩；譚否認於同日同地管有1支噴膠、1盒牆貼紙、2卷膠紙、1把剪刀、1把鎅刀、7個口罩及3支雙頭筆。控罪指她們意圖在無合法辯解的情況下使用，或導致、准許他人使用該物品，以摧毀或損壞香港政府隧道內的牆壁。彭承認的案情指當晚10時許，警方收到有人報案，指涉事行人隧道約有15名蒙面人士噴漆及貼政治海報。2隊警員到場後，見到隧道牆壁寫有「光復香港 時代革命」、「不自由 毋寧死」、「哪裏有壓迫 哪裡有反抗」等字句。該些人士見到警察後，立即將手上物品掉落地並分散逃跑，現場遺落約400張海報。彭被捕後，警員在她的背囊內搜出噴霧裝膠水、手套和口罩。

彭的律師求情指，被告是家中經濟支柱，母親患有嚴重精神病，因此不敢向她透露自己干犯本案。彭當日在隧道出現，雖然她的背囊內裝有涉案物品，但並無其他證據證明她實際造成損毀，而且她管有的物品較早前認罪被判社服令的同案被告少，因此希望法庭可以讓彭保釋等候索取社服令報告。不過裁判官指彭非第一時間認罪，與陳素賢涉及的控罪也不盡相同，加上本案現場環境非常清晰，涉及的海報數量多，一定不只1人行事，不信彭不知道嚴重性，因此決定將彭還押。

案件編號：KCCC 7/2022