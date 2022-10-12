政府續谷針　認可幼兒版復必泰疫苗　在港緊急使用

政府谷針招數不絕。醫務衞生局今日(12日)公布，局長已根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第599K章)(《規例》)認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。政府與有關的疫苗製造商商討進度良好，正等待疫苗製造商提交供應兒童及幼兒配方的時間及資料。

政府表示，醫務衞生局局長經參考顧問專家委員會的意見，並考慮新冠肺炎對公眾健康構成的威脅，認為有關認可屬必要，並且符合公眾利益，已行使《規例》第3條所賦予的權力，認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作指明目的。為確保有關疫苗持續安全，有效及具品質保證，醫務衞生局局長對上述認可附加條件，包括要求申請人必須繼續提交有關疫苗的最新臨床數據、安全更新報告、藥廠生產每批疫苗的品質證明文件等。

衞生署衞生防護中心轄下的疫苗可預防疾病科學委員會和新發現及動物傳染病科學委員會(聯合科學委員會)，早前建議6個月至5歲以下的兒童可打3針復必泰疫苗，每劑為10分之1成人劑量。為減低與信使核糖核酸疫苗相關心肌炎或心包炎的輕微風險，首兩劑疫苗間距應為8星期，第2及3針的接種間距應有最少3個月。