毆斃女友藏屍寶林邨寓所床底　無業漢認誤殺否認謀殺

現年50歲的無業漢被指於3年前在同居女友家中將她殺害，再藏屍於床下底。該漢其後因其他案件被捕，警方到涉案單位調查期間，在床底發現死者的屍體。涉案無業漢今（12日）於高院原訟庭否認一項謀殺罪但承認誤殺罪，惟不被控方接納，案件隨即開審。據控方開案陳詞指被告將死者屍體藏於床底後，曾若無其事叫死者的女性友人到該單位留宿並睡於藏有屍體的床上。據法醫檢驗，死者全身有多達約101個傷口、且有14條肋骨骨折，死因為胸部被鈍器所傷。

現年50歲的無業被告羅偉文，被控於或約於2019年3月17日在香港謀殺劉莉芝（34歲）。據控方陳詞指被告與死者透過朋友介紹認識，其後成為情侶，被告亦約於2019年1至2月搬到死者位於將軍澳寶林邨寶儉樓的住所同居。死者患有精神病且有定時服藥及覆診，她亦有吸服冰毒。據被告事後與警方作錄影會面時稱約於2019年3月14至15日間，死者突然精神病發不斷大叫，並曾揭起上衣稱被告非禮她。被告指他因涉其他案件被警方通緝，他怕死者驚動到鄰居，遂拳打腳踢她約4次，並把她的手綁在床邊的窗口。被告及後睡覺，醒來時發現仍被綁着的死者躺在地上大半個小時沒有動作，且身體冰冷。被告稱相信死者已死，並揭起床板清走雜物，再把她的屍身藏在床底用衣服掩蓋再蓋上床板，並清潔單位。控方指據大廈閉路電視紀錄顯示被告於其後兩天亦有在單位進出。

控方指被告藏屍後曾分別聯絡友人及女兒等，並稱「出咗大件事」及可能要離港，亦有向部分人士稱「殺咗人」。被告亦曾找過死者在夜總會工作認識的女同事耶喜誼（Jelly）幫忙。耶於3月14至15日曾與死者聯絡並與她見面，耶於翌日早上亦致電死者打算到她家留宿但聯絡不到她。被告及後向耶稱死者情緒不穩不方便讓她留宿。控方指3月17日凌晨約1時被告聯絡耶指死者已離開單位但無帶手機等，又着耶到單位留宿。據被告稱死者曾懷疑耶與他有染，但2人並無特殊關係，耶於早上約5時到達單位並睡在藏有死者屍身的床上，至晚上7時她才離開。而在耶到單位前，被告曾以短訊聯絡女兒並指打死了死者，他稱因死者誣衊他強姦，他感憤怒並打她至沒有作聲為止。他稱睡醒後死者已沒有郁動。

控方指被告於3月18日亦找過另一名女友人CoCo，並把一些個人物品放在她寓所，在耶替他租到迷你倉後，被告把該些物品搬到倉內。耶亦曾於3月19日替被告租到一賓館房間，並與被告一同留宿，期間被告曾向耶稱認為死者已遭人殺害，但耶不相信，耶於同晚獨自離開賓館。警方於同晚在賓館因另一宗案件拘捕被告，並於翌日早上5時到涉案單位搜查，並在單位床底發現死者並無生命迹象，其身體亦出現屍斑。法醫當日到單位替死者檢驗，認為她約於3月17日已身亡。法醫又發現她全身包括四肢及身軀共有約101處傷勢，包括瘀傷及擦傷等。法醫經驗屍後發現死者有14條肋骨及胸骨中間骨折且有中等至大程度滲血、其胸部出現腐爛。另外死者的肩胛骨、臀部、肺部及心臟有大程度瘀傷。法醫指死者死因是胸部被鈍器所傷，其頸項曾被某些物品纏繞且有被施壓痕迹，體內亦被驗出有冰毒。

控方於下午讀出控辯雙方同意案情，並指死者於2011年已患有妄想型精神分裂症，最後一次覆診為2019年2月。控方其後傳召死者胞妹劉錄澄作供，劉的口供指死者曾結過婚且育有兩子，但於2013年已離婚，其幼子現年約10歲與父親同住。劉又指死者於2012年曾患有產後抑鬱，並於2016年起獨自搬到涉案單位居住。劉稱死者獨居後平均約3個月與她們見面一次，她只知死者案發時做兼職散工，並不知她有吸毒及患有精神分裂症，亦不知她有否與他人同居。案件明天續審。

案件編號：HCCC 167/2020