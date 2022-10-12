猜猜我是誰呃4人涉20萬　苦主誤信假老婆來電失10萬

電話騙案停不了！澳門司警昨日(11日)拘捕4名男女，年齡介乎32至40歲，涉及最少4宗「猜猜我是誰」騙案，合共涉款約20萬澳門元。其中1宗個案騙徒假冒男受害者的妻子，訛稱在內地遺失手機，但因事被內地公安拘留，要求其支付10萬澳門元保釋金，受害者事後聯絡到妻子始揭發騙案。

受騙男子於本周日(9日)收到騙徒假冒他妻子的來電，由於該女子聲音與其妻子非常相似，加上妻子剛好在內地探親，遂信以為真並按對方要求，到板樟堂前地商場交付保釋金予1名男子。翌日(10日)，假冒他妻子的騙徒再要求支付5萬澳門元保釋金，惟被害人成功聯絡到妻子後始發現被詐騙。

經查，警方再發現犯罪集團亦涉及近日3宗同類型的詐騙案，分別被騙1萬元人民幣(約1.1萬港元)、2萬元人民幣(約2.2萬港元)及5.7萬澳門元，懷疑是同一個犯罪集團所為。司警隨即鎖定案中負責收款的1名男子，相信他收錢後將騙款透過另外被捕3人轉移至內地銀行帳戶，司警之後分別於南灣、鏡湖馬路和渡船街等多處截獲多名嫌疑人，有人承認犯案，正追查其餘涉案人士。