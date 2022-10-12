初中「生活與社會科」擬更名　倡2024年9月中一全面推行

教育局向本港學校發信，表示需要檢視及修訂中一至中三的「生活與社會課程」，並將其重新命名為「公民、經濟與社會課程」，鼓勵學校考慮在2023年9月試行該修訂課程；而由2024年9月起，建議全港學校的中一級全面推行新課程，讓課程的內容能配合學生需要和社會發展，與時並進。當局會就新課程，向學校提供不同方面的支援，包括中一至中三的支援教材、教師培訓課程等。

局方提到，「生活與社會課程」涵蓋個人、社會及人文教育學習領域範疇一「個人與群性發展」、範疇五「資源與經濟活動」和範疇六「社會體系與公民精神」的必須學習內容。由於現時使用「生活與社會」的名稱，未能充分反映課程所包含前兩者的學習元素，容易誤解和忽略必須學習內容，課程改名後能更明確反映上述涵蓋課程範疇的課程宗旨和學習元素，讓學生認識個人作為社會一分子的角色和責任，培養其成為有識見和負責任的公民。

主要修訂由專責委員會提出，包括修訂課程宗旨和學習目標；萃取現行課程29個單元的必須學習內容，重新組合成為12個單元，並加入適時的課題、刪除過時及重複的內容；凸顯課程包含的價值觀教育學習元素。另外，課程會加強《憲法》、《基本法》和國情教育、國家安全教育，以及理財教育學習元素；也會建基於小學課程的學習及加強與高中學習的銜接。