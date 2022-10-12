車Cam直擊：疑父母叫幫霸車位　男童人肉擋車險受傷

香港車多人多，泊車位卻「一位難求」，市區更不時出現「人肉霸車位」，惟該亂象近日疑延伸至孩童身上。屯門有車主昨日(11日)上載車CAM片段，可見一名相信只有10餘歲的男童，站在停車場某泊車位內，無懼安危、「出手」阻擋正後退駛進車位的白色Tesla電動車。整個過程險象環生，若司機沒有留意，稍有不慎錯腳踩油的話，男童隨時小命不保。

車Cam顯示拍攝日期為上周五(7日)，相信是由鄰車拍攝整個男童霸位及Tesla泊車的過程。影片可見，男童站在車位期間，見白色Tesla的司機將車沿泊車位駛入，遂出手阻擋及觸碰Tesla車尾，後來又用手指向另一方的車輛，疑告知司機其父母正進入停車場，該車位正等候二人駛至。Tesla司機見狀亦連番表示不滿，惟男童亦無動於衷。惟影片內容到此結束，未知事件後續及發展。

有關影片引起網民關注，不少人均留言批評男童的父母，「為左個位，分分鐘整親小朋友」、「為人父母家長真係教壞細路多」。根據《簡易程序治罪條例》4A條，任何人無合法權限或解釋而陳列或留下，或導致陳列或留下任何物品或東西，而這些物品或東西對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，或可能對在公眾地方的人或車輛造成阻礙、不便或危害者，可處罰款5,000港元或監禁3個月。所以，即使搵小朋友幫手霸車位，除了涉及道德問題外，亦有可能已觸犯上述法例，所以奉勸各位家長及車主凡事應先三思而後行。