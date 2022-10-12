營商氣氛轉差　9月中小企收益續跌　港府：與環球經濟有關

中小企業務收益再次萎縮，政府統計處今日(12日)表示，中小企業務收益的現時動向指數從今年8月在收縮區域的45.4下跌至9月的43.0，而10月的業務收益展望動向指數為49.2。港府表示，中小企的整體營商氣氛在九月有所轉差，但中小企對未來一個月業務情況的預期改善，整體就業情況大致維持穩定。當局又說，環球經濟前景惡化和金融狀況收緊將繼續影響營商氣氛，尤以外向型行業為甚，但消費券效應應繼續能支持與消費相關的業務。

按行業分析，大部分統計調查涵蓋的行業的業務收益現時動向指數在二零二二年九月較上月有不同程度的下跌，特別是零售業（從45.9下跌至40.4）、飲食業（從48.9下跌至44.9）及物流業（從45.7下跌至41.7）。

翻查資料，中小企業務收益的現時動向指數自今年6月跌穿50後連跌兩個月，至8月稍微回升，反映中小企對業務不感樂觀。「中小型企業業務狀況按月統計調查」涵蓋就業人數少於50人的機構，政府統計處根據該統計調查搜集得來的意見，編製了一套動向指數，指數高於50表示業務情況普遍向好，低於50則表示情況恰恰相反。