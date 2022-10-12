今增4788確診　添5宗XBB輸入個案　另有9患者病亡

再有新變種株個案輸入本港！衞生署衞生防護中心公布，今日(12日)本港新增4,788宗確診個案，包括4,420宗本地個案，以及368宗輸入個案。另外，本港的輸入個案中發現新增5宗XBB亞系個案。衞生署表示，新增的5宗XBB亞系個案，涉及1男4女，年齡介乎34至65歲，均是無症狀感染，患者分別由本月4至9日，由英國、新加坡、印度及泰國抵港。截至今日，本港累計6宗XBB及1宗BA.2.75.2亞系輸入病例。

醫管局則新增9宗確診病人在公立醫院離世，第5波截至目前累計10,033名新冠死者。疫情雖然已較高峰回落，確診個案暫時維持至4,000餘宗的水平，惟作為疫情指標之一的港大本地個案病毒即時有效繁殖率，卻相隔一個月重上1的水平，近日回升至1.07左右，意味一名新冠患者可傳播予至少一人。

院舍方面，新增3間院舍出現個案；涉及2間安老院舍及1間殘疾院舍，分別是力健敬老之家、來來護老中心(荃威)有限公司，及愷悅弱智人士之家有限公司，共有5名院友及1名職員染疫，故有6名院友列為密切接觸者，需要接受檢疫。學校方面，共有471間學校呈報共682宗個案，涉及555名學生及127名職員。有9間學校因疑涉及傳播，個別班別要停課一周。新加坡國際學校的排球隊，同樣因疑有傳播，需要停課一周。