警中區搗兩淫窟　拘6女兼發告票

中區警區反三合會行動組聯同中區警區特別職務隊人員，根據線報及經深入調查後，今午(12日)約1時在區內展開掃黃行動，突擊搜查蘇杭街及域多利皇后街兩個樓上單位，搗破兩個懷疑賣淫場所，檢獲一批證物，包括按摩油、毛巾及記帳簿等。人員在蘇坑街一單位拘捕一名姓李(34歲)內地女負責人，涉嫌管理賣淫場所及違反逗留條件；另外兩名本地女子(39及40歲)則涉嫌協助經營賣淫場所被捕。

此外，人員在域多利皇后街一單位拘捕一名姓潘(34歲)內地女負責人，涉嫌管理賣淫場所及違反逗留條件；另外兩名本地女子(26及31歲)則涉嫌協助經營賣淫場所被捕。所有被捕人士現正被扣留調查，她們亦涉嫌違反防疫規例，人員將向她們發出定額罰款通知書。

警方呼籲，現時疫情雖有放緩迹象，市民應避免進入任何高危處所或參與高危活動，以減少病毒傳播的風險。另外，根據香港法例第200章第139條《經營賣淫場所》，任何人將任何處所、船隻或地方經營作賣淫場所；或管理或協助管理，或以其他方式掌管或控制經營作賣淫場所的處所、船隻或地方，即屬犯罪，一經定罪，最高刑罰可處罰監禁10年。