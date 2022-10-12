徐立之相信香港有合適人才上太空　惟當局基礎研究資源不足

徐立之(右1)指上屆政府投放的研資局基金「未追得上通貨膨脹」。

香港科學院與香港未來科學大獎將於本月23日聯合舉辦「香港論壇 科學建未來」的活動，並於今日（12日）進行新聞發布會。其中香港科學院創院院長、港大前校長徐立之表示，對中央政府首次在香港選拔載荷專家感到「好興奮」，又指香港的基礎科研人員非常出色，雖然知道航天員的要求非常嚴格，但相信香港會有合適的人才。

徐立之稱，「載荷專員」是一個非常好的機會，而且能讓年輕人知道香港有不同的範疇發展，他又指「上太空，唔係技術員咁簡單」、「唔係搭巴士」，希望年輕人能藉此知道鍛煉體格和學好科學的重要。被問到香港對年輕人培養科學的方式，徐指目前香港實行的stem教育只是理念，並不是學科，因而stem不能「當飯食」，更提到科學教育不是「淨係做表面上活動就足夠」，長遠要投放更多資源。

政府將於下周三發表施政報告，而今屆政府着重「創科」概念，徐認為「科技創新」比起「創新科技」更為重要，直指香港需發展更多上游產業，即基礎研究。徐又提到創新及科技基金並不會幫助香港基礎科學研究，雖上一屆政府在研資局中投放過一次性基金，惟只能補充以前的不足，但隨科研人員和項目增加，這筆錢甚至「未追得上通貨膨脹」。