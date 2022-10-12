類鼻疽潛伏4年　今年感染29人　殺機現6患亡

近3年的新冠肺炎疫情禍不單行，潛伏本港4年的「隱形殺手」類鼻疽病菌捲土重臨。《東網》今日(12日)率先報道，今年8至10月錄得15宗類鼻疽個案。衞生署衞生防護中心在晚上發稿證實相關資料，並補充連同該15宗個案，今年全年共錄得29宗，其中更有6名病人經已離世，涉及4男2女，年齡介乎54至93歲，當中5人為長期病患者。惟離世個案中，未知是否涉及8月至10月錄得的個案中。

據醫管局資料，今年累計29宗感染類鼻疽的個案涉及21男8女，年齡介乎42至93歲，其中20人居於深水埗區，其餘則分別居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區及油尖旺。防護中心表示，就九龍西聯網通報的15宗個案，初步流行病學調查顯示，病人大部分有長期病患及免疫力弱，病人沒有到訪相同的地點。另外，鑑於有關病人均居於深水埗區，防護中心已於區內進行調查並採集有關環境樣本，所有樣本均沒有驗出類鼻疽。

《東網》在2018年曾報道，披着感冒或傷風外表的「隱形殺手」類鼻疽病菌已悄然扎根本港，由於該菌經由污水或土壤傳播，過去一向盛行於東南亞及澳洲北部，是一種由類鼻疽伯克氏菌引致的疾病。惟誰想「殺手」隱忍4年後，竟再現殺機。根據海外文獻和本地數據，類鼻疽病菌一般在環境存活。感染個案於颱風或暴雨後較常出現。颱風或暴雨後，土壤和泥水中的類鼻疽伯克氏菌有機會暴露於地面，並隨着強風或暴雨令類鼻疽病菌更容易散播，令類鼻疽個案有機會增加。