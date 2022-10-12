日本首天開關港人湧出境　學者憂餐飲零售業踏寒冬

港人出境人數於日本「開關」首日急增，本港零售業、餐飲業勢危！根據最新入境事務處的出入境流量統計，昨日(11日)共有8,624人經機場出境，較前日(10日)的5,165人，大增3,459人次，升幅達67%，亦較上周六(8日)至前日的平均每日6,750人次出境為多，當中港人為主流。而香港快運航空繼昨日前往日本的航班載客量達90%後，今日(12日)向東網表示，3班航班載客量再平均達80%，而ANA全日空航空亦說，今日由香港前往東京的航空載客量達98%，又說昨日起至月底，其航班均幾乎爆滿，而乘客亦非轉機客。有學者表示，日圓低水，遊日港人會在當地掃貨，將影響本港零售業表現；亦有本地日式食肆推遊日港人打卡換優惠吸客，

剛從日本回港的中文大學商學院亞太工商研究所名譽教研學人李兆波表示，由於港元走強，港人於日本消費相對便宜，例如當地一個名牌香水僅售折約700港元，但於本港購買則索價1,000多港元，大削港店競爭力，形容「買多幾件貨返香港賣都夠抵張機票」，而以往港人遊日亦會狂掃藥妝等產品「大出血」，相信對本港零售業的威脅倍增。他又說，剛於日本居酒屋吃的「爐端燒」(日式燒烤)僅需付折約240港元，但於本港同類質素則要過千元，變相只花25%在港開支，寧願於當地「食多啲」。

經營連鎖日式餐廳的黃傑龍表示，日本為港人其一熱愛的旅遊勝地，日本「通關、本港「0+3」下，難免有熱愛日本文化的港人遊日，令留港消費的人減少，自然較少人光顧日式餐廳，形容情況「無可避免」，而他相應推出打卡優惠，港人只要與日本其合作夥伴餐廳合照並上傳至社交平台，便能免費獲得菜式，期望他們回港後能再享受日式食物，又說港府當務之急仍為放寬至「0+0」，使外國旅客來港填補港人外遊的人數，減少對飲食業的衝擊。