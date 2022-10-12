政Whats噏：議員偷懶唔提質詢？ 陳勇迎來零的突破

新一屆立法會運作大半年，早前曾有統計指出，有4名議員未有提出口頭或書面質詢。其中一位冇提出質詢嘅議員陳勇，終迎來「零的突破」，將會喺本月26日嘅立法會會議上，提出首項口頭質詢啦。之但係，另一位冇提出質詢嘅議員管浩鳴，就認為只要同官員傾得掂，其實都唔一定要向政府提出質詢嘅。

陳勇將會提出嘅質詢，係建議政府於大灣區嘅相關內地城市設立官方辦事處，以服務港人同港商。點解呢項質詢唔早啲提出呢？佢話黨內有分工，諗住畀其他人講咗先，自己就負責搵政府官員見面商討議題。點知原來要「計數」嘅，所以就失策喇。由於陳勇所屬政黨所佔嘅議席比較多，唔會全部議員黨友一齊遞交質詢，以免畀其他黨派覺得佢哋搶晒嚟做，而佢先前都好禮讓，畀其他黨友發揮咗先。之不過，有關佢冇提出質詢嘅報道出街之後，咁就要大家讓一讓佢，等佢「補交」先啦。

議員管浩鳴出席網台節目時就話，新人始終需要探索。對於有傳媒認為今屆議會「火花少咗」，又指佢冇提出質詢。管浩鳴話明白大家習慣咗過去廿幾年，劍拔弩張嘅議會文化，但佢形容反對派喺議事堂內疾言厲色就好似做場戲咁，對香港社會未必係好事。佢又指「質詢」兩字睇落好勁，但若果同官員溝通得好，係咪仲需要質詢呢？佢話香港有好多事物已呈落後，例如房屋問題就需要大家同心合意追進度，否則只係嘥時間咋。

管浩鳴又語帶感慨咁話，見到某地方嘅議會，竟然出現扯頭髮同打交！其實香港嘅議會以前都係差唔多，依家無咗衝突嘅畫面，一切回復平靜，情況真係好好多。對於議員之間出現意見分歧嘅情況，管浩鳴就話意見唔同，唔緊要，只要表達唔好太激烈，以免傷和氣。其實最重要係了解對方嘅想法，從而大家都作出讓步。有時候大家私底下傾掂佢，總好過將矛盾浮出枱面啊。畢竟大家都係想香港好，同埋監察政府啫。