外賣米線驚現「被咬過墨丸」　顧客憂連鎖店舊食材奉客

二手交易近年逐漸流行，可幫助港人間以最適合預算的價錢，買賣一手、二手產品，如手機、電腦、傢俬，惟「二手米線」你又見過未？有女食客昨日(11日)在社交平台反映，於海怡半島某連鎖米線店買外賣回家，惟進食時竟在碗內見到一粒疑被咬過的墨魚丸，甚至出現沒有落單的零碎雞肉，質疑及直言自己食到的是「唔知係咪人哋吐出嚟嘅肉渣」。

該網民在Facebook群組「中伏飲食報料區」發文，同時分享多張涉事外賣的圖片，當中可見她用筷子夾起一粒墨魚丸，疑似「畀人咬左一啖」，相片中的該墨魚丸的確有疑似咬過的痕迹。更奇怪的是，食客在該清湯的米線內發現有零碎肉渣，但她強調自己落單時，並沒有點過任何肉類。經過此事，她亦表明以後都唔會再幫襯該米線店。

其他網民得知後，均批評涉事米線舖「離譜」，質疑上述食材的出處，「廚房收返，立下眼以為冇食過，再出比下一位客人？」，亦有人開玩笑指，「廚房先試咗啲墨丸夠唔夠彈牙先畀你食」、「天文現象叫墨偏蝕」。不過，亦有人估計是運送或煮食過程中被壓爛。