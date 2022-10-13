東方日報A1：殺手惡菌類鼻疽　當局玩封嘴　恐擴散各區

死亡率遠超新冠病毒的奪命類鼻疽襲港，今年首9個多月已發現29宗個案，並有6人喪生。惡菌肆虐，港府卻沒有主動公布事件，直至《東方日報》日前獨家揭露、市民人心惶惶後，衞生署才一改密冚事件的態度，於昨日晚上披露，今年的29宗類鼻疽個案有20宗患者居於深水埗，而過去3個月發現的15宗個案更全數來自深水埗，其他發現該病的地區還有觀塘、黃大仙、葵青及油尖旺等，由於感染源頭不明，不排除奪命惡菌將進一步散播，長期病患、體弱長者，甚至較常接觸污水污泥的人士均高危！有醫療界人士估計，事件或只屬冰山一角。

衞生署昨晚發出新聞稿，稱接獲九龍西聯網通報，於8月至10月期間錄得15宗人類感染類鼻疽個案。醫管局今年則共接獲29宗人類感染類鼻疽個案，涉及21男8女，年齡介乎42至93歲，20宗居於深水埗區，其餘病人居於觀塘、黃大仙、西貢、葵青、東區和油尖旺。19名病人已出院，4名病人仍然留醫，6名病人已離世，涉及4男兩女，年齡介乎54至93歲，當中5人為長期病患者。

本報獲悉8月起發現的15宗個案，有人居於深水埗區的公屋，包括白田邨、石硤尾邨、李鄭屋邨及澤安邨。亦有人居於區內私樓，甚至有病人是安老院舍院友，該名高齡死者有長期病患，早前因病送院但失救，由於其死因與基礎病有異，院方種菌後發現該名死者帶有伯克氏菌，即導致類鼻疽的細菌。

深水埗區人煙稠密、劏房林立，卻成類鼻疽傳播重災區，區內河流、泳池、噴水池甚至嬉水池等都可能是感染源頭。衞生署表示，初步調查顯示，涉事病人沒有到訪相同的地點，中心採集區內環境樣本，所有樣本均無發現類鼻疽病毒，故至今仍沒找到感染源頭。然而，醫管局公布近5年（2017年至2021年）類鼻疽感染情況（見表），卻發現今年的個案明顯超越過去幾年，如2019年僅發現3宗，2020年增至12宗，甚至去年全年亦只有17宗，但今年截至10月上旬確診數字已超越去年，並創6年新高。

就深水埗有多個屋邨均有居民疑染類鼻疽，本報昨日曾向房屋署查詢，以了解署方有否就環境、樓宇及水資源等展開清潔和消毒工作，該署卻稱，沒有接獲衞生署通知。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，類鼻疽細菌應該一直在深水埗社區環境或水環境存在，夏天時經颱風、下雨而傳播，「深水埗一定有一個環境、水源頭係有問題，令居民接二連三感染，只係搵唔搵到出嚟，或會否已消失」。他估計目前僅發現15宗或是冰山一角，有不少居民感染後或無求醫。他舉例，情況就像2020年彩虹邨多名居民感染退伍軍人症一樣，亦與某時段的環境因素有關。

呼吸系統科專科醫生梁子超接受本報訪問時表示，本地類鼻疽個案不常見，但今年不足10個月發現29宗「係比較特別的情況」，促當局盡快調查成因，患者有何共通點及「到底係咩環境導致」，若能清除環境污染問題，可令風險降低；惟他坦言，由於該種致病菌在「又熱又濕先易生存」，近日天氣轉變，「可能個病源一早無咗，搵唔到，但最尷尬係患者潛伏期可以去到幾年」，即意味着即使病源消失仍有可能持續出現患者，他認為，當局需要監測本港接下來是否仍陸續出現患者，以及患者數量是否有下降趨勢。

梁續稱，類鼻疽並非法定呈報的傳染病，令本港醫生普遍對求診個案的警覺性不足，確診率或被低估，甚至造成延遲確診的情況。幸類鼻疽人傳人較罕見，從公共衞生角度來看不易有大規模爆發，籲市民毋須過分擔心。

區議員袁海文則指，暫未接獲街坊求助，促政府盡快公布追蹤細節，釋除市民疑慮。

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