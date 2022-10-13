心臟病發或無先兆　6成患者錯過治療黃金期

不少患者或會在沒有先兆下心臟病發，本港一年有逾6,000人因此病離世，當中急性心臟病的佔數百人。本港每年也有2,000多宗心肌梗塞個案，數字近年來相若，死亡率更可高達10％。由於心肌梗塞的病徵較典型，醫生呼籲市民，若心臟被大石壓住的感覺持續30分鐘以上，應立即求醫，「Time is muscle，不要靠估」，否則可能會錯過治療黃金期。

心臟科專科醫生林逸賢形容，心臟血管像行車線，膽固醇積聚會令行車線變窄，當有很多車（血管斑塊）經過該行車線時，「患者前一分鐘可以無事，心臟血管卻突然塞咗。」他解釋，斑塊表面有層薄組織細胞，破損時表面凹凸不平，身體的凝血機制會嘗試修復相關情況，形成血塊塞住血管。斑塊易積聚的高危因素，跟病人有不良習慣、「三高」、吸煙等有關。若有血管問題，應關注有甚麼誘發因素，例如情緒激動、進食過量、極端天氣、做運動等。病徵則取決於血管收窄情況，部分心肌梗塞病人血管可能只有約50%阻塞，徵狀不明顯，市民若有高危因素，應做適當檢查。

處方溶血藥及進行「通波仔」手術均可治療心肌梗塞，患者情況緊急時，要第一時間「通波仔」打通血管，黃金時間為12小時，甚至6小時。醫學上亦有名為「Door-to-balloon time」的指引，做手術應愈快愈好，由病人到達醫院門口，到病人血管經囊球打通，應少於60至90分鐘。他引述數據指，約40%人是於12小時內做「通波仔」手術，換言之有60%未趕上黃金期或根本無機會做手術。