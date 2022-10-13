政府認可幼兒版復必泰　科學委員會今開會研縮接種間距

政府谷針招數不絕。醫務衞生局公布，根據《預防及控制疾病(使用疫苗)規例》(第599K章)(《規例》)認可復必泰疫苗的兒童及幼兒配方在香港作緊急使用。政府專家顧問、疫苗可預防疾病科學委員會主席劉宇隆今早(13日)透過電台節目表示，委員會今午將開會討論放寬兒童的接種間距，是否可以縮減至不短於四周後接種另一針。他又強調會以安全第一，以及考慮近日確診回升等因素。

劉宇隆透露，本港3至11歲兒童疫苗接種率為86%，並引用數據，指本港3歲以下小童約有12萬人，當中約1.8萬人打了第一針，仍逾10萬兒童未接種，其中約有2.2萬3歲以下小童曾感染新冠，當中有兩宗不治及20宗重症，死亡率約為1萬人中有1個。

現時疫苗通行證適用於5歲以上兒童，當中不少人已接種疫苗，劉宇隆認為5歲以上的疫苗配方不用買太多，而5歲以下配方，則可以多加購入。他提到，若5至11歲的兒童已接種第一針稀釋後的成人版復必泰，第二針可以選擇接種兒童配方。若幼童之前曾接種過科興，則建議不要溝針接種。