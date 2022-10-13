勞動力流失　近4成企業管理層移民　學會籲放寬入境吸海外專才

本港近年除受新冠疫情影響之外，政治及社會的動盪不穩，亦令不少港人失去信心，紛紛選擇移民或移居外地，致人才有所流失。香港人力資源管理學會副會長陸國坤今早(13日)在電台節目表示，學會8至9月曾進行「大離職潮」調查，發現37%管理層以移民理由辭職，基層則有24%，其中以資訊科技及數碼工種招聘最困難，反映本港人才缺口擴大。

陸國坤表示，下周發表的2022年薪酬趨勢調查顯示，資訊科技、金融及會計加薪幅度高於一般水平，其中資訊科技加薪幅度近10%，行內競爭非常大。他又指，外國吸引專才方案較本港進取，包括馬來西亞推出條件寬鬆的新計劃，吸引高薪專業人士移民到當地，又新加坡亦推出海外網絡專業簽證。學會建議港府要下工夫「搶人才」，包括盡快放寬入境限制及公布路線圖，否則難吸引海外人才來港。

科技創新界議員邱達根則稱，近幾年科技人才需求大，惟不少本港人才選擇移民，外來人才亦減少來港，導致人才供應斷層，業界即使調高薪酬，亦難以招聘人手。他建議，本地大學可增加內地及國際學生學額，港府更要主動出手，吸引外來人才。