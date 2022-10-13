刺傷防暴警　工程師罪成判囚5年　另一男子涉暴動囚33個月

前年7月1日港島區有大批示威者遊行，並演變成警民衝突。一名防暴警在銅鑼灣制服一名學生期間，一名工程師突然以軍用摺刀刺傷防暴警員，最終在即將起飛往英國倫敦的航班上被捕，其女友事後更被指協助他逃離警方追捕而同被捕。另當日有2名學生於事件中被指阻撓該防暴警員執勤，事後亦被捕。工程師及兩男生上月分別承認暴動及蓄意傷人罪等，工程師及1名男生今（13日）在區院分別被判囚5年及33個月，另一名男生的判刑則押後待索閱教導所報告。

4名被告依次是被告黃鈞華(26歲，曾任工程師，案發時任職水吧)、羅玨琛(20歲，學生)、周霈霖(21歲，學生)及張芷程(26歲，培訓生，案發時為黃的女朋友)。黃與羅、周承認一項暴動罪，指他們於2020年7月1日在銅鑼灣高士威道一帶參與暴動；黃再承認一項有意圖而傷人罪，指他同日於銅鑼灣高士威道皇仁書院外，意圖使警員25116身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害他。羅則再承認一項抗拒警員罪，指他於同日同地抗拒正在正當執行職務的警員25116；周亦再承認一項故意阻撓警員罪，指他於同日同地故意阻撓警員25116。黃今被判5年，周則判囚33個月；羅的案件則押後至10月31日量刑，以待索閱其教導所報告。

另外黃及張則同被一項作出意圖妨礙司法公正的行為罪，控兩人同日在香港，意圖妨礙司法公正而作出一項或一連串有妨礙司法公正的行為，即協助該黃鈞華逃避香港警務處逮捕的行為。黃、張二人皆否認此罪，但黃此罪則獲法庭存檔，張需就此罪接受審訊。

案件編號：DCCC 189､210､809/2021