幼兒復必泰未抵港　專家溝針意見相左　何栢良：可先打1針科興

政府再出招谷針，認可嬰幼兒版復必泰，科學委員會今(13日)開會研縮接種間距。雖然政府專家顧問劉宇隆透過電台節目表示，若幼童之前曾接種過科興，不建議溝針接種，但港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，不溝針是當局參考專家意見後的行政決定。他解釋，由於疫情會轉變，疫苗研發也會因變種病毒及疫情轉變速度而落後，建議政府考慮容許幼童溝針，讓希望子女打復必泰的家長，或願意先安排子女打1針科興，再等待復必泰幼童版，從而鼓勵更多家長先讓子女接種現有的科興疫苗。

至於幼兒接種的針距，何栢良認為政府可參考復必泰標籤指引，將首兩針接種間距縮短至最短三周，而第二至第三針間距縮短為兩個月，在外地疫情再升溫及新一波疫情爆發前，有更多人完成接種。歐美已開始接種嬰幼兒版復必泰，美國已有60萬人接種，並無任何心肌炎案例，顯示安全性高。而香港亦較澳門及內地早讓兒童打科興，香港約兩萬兒童接種後，只有兩宗兩歲兒童面部肌肉減弱，未知是否跟疫苗有關。