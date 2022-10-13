精進轄下地盤天秤停擺逾月　多區地盤工人抗議「無工開」

秀茂坪安達臣道地盤上月(7日)發生天秤倒塌事件，導致3名工人死亡。當局按照既定程序，停止涉事地盤承建商精進建築，轄下所有地盤的天秤運作，至今已逾一個月。該司轄下多區地盤受影響，不少日薪工人因而「手停口停」，由於復工無期，多個地盤近日俱有工人抗議，拉起橫額表達意見，要求當局交代短期部署及復工時間表，早日安排地盤復工。

其中在油麻地渡華路8號，搬遷尖沙咀消防局消防設施的地盤外，便有工人在木板、帆布等物品上，以噴漆噴上「停工冇飯食」、「幾時復工」等字句，並在地盤出入口展示抗議。有工人代表透露，該地盤的釘板、泥水及紮鐵工序停擺，大批工人受影響，更有人要借貸度日。警方於今日(13日)早上10時18分接獲報案，並已派員到場了解。此外，大埔彩蝶街近大埔醫院一個精進地盤亦有工潮，大批工人在地盤外聚集，同樣拉起橫額要求盡快復工。

涉事地盤分判商劉先生指，自己承判精進轄下3個地盤，現時皆受影響停工，其中在安達臣道的意外地盤，自己早前投放千萬元購買的建築材料，現時亦不能動用、受日曬雨淋損耗，更勿論相關地盤延遲完工所需承擔的罰款，坦言經濟損失慘重。不滿當局早前已經檢查各個地盤內天秤，均無發現不妥，惟勞工署仍未能確切交代復工時間表，公司約230名工人生計大受打擊，希望當局盡快批准其餘不受影響的地盤復工。