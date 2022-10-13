前公大進修學院院長及總監涉索賄　分別判囚15及10個月

現已易名香港都會大學的香港公開大學，其轄下李嘉誠專業進修學院（下稱學院）的前院長，2017年得知自己將不獲公大續約後，涉嫌在正式離任前幾個月，與其女友、學院前課程總監，串謀安排一間美容公司與公開大學合辦企業培訓課程，以換取院長在約滿後獲該美容公司聘任。2人因此被控公職人員串謀索取利益罪，經審訊後均被裁定罪成，案件今（13日）判刑。區院暫委法官香淑嫻指，前院長是主謀，他為着一己私利籌辦課程，明知構成利益衝突卻未申報，判他入獄15個月。至於女被告方面，法官認為她完全知情，積極配合，但接納她不是為着個人利益，判她入獄10個月。

本案為區院案件，但被安排在西九龍法院大樓審理。2名被告依次為52歲時任學院院長黃偉寧，及50歲時任課程總監黎偉祈。控罪指2人於2017年9月25日至2018年1月20日期間，一同串謀向美容專業公會有限公司董事林翠琼索取利益，即按黃偉寧所接受的條款而僱用他的一個職位，作為促致學院與該美容公司籌辦一個名為「美容光學專業證書」的經評審企業培訓課程的誘因或報酬。2名被告在2016年發展成情侶關係直至現在。首被告求情指，他辦課程原意是為學院增加收入。次被告則承認敏感度不足，對犯錯感羞恥及懊悔，強調不是為個人利益犯案。法官判刑時指，2名被告作出穿鑿附會的解釋，試圖逃避責任，令學院聲譽受損，即時監禁是唯一選擇，分別以18個月及12個月為量刑起點，考慮2人背景及良好品格，把刑期下調至15及10個月。

審訊時，首被告辯稱他是以義務性質參與籌辦該課程，並以行業專家身份，及次被告男友角色提供協助，強調他不是以公大職員身份行事。次被告則稱，她是按校內一般常規程序籌辦該課程，他與首被告沒有任何非法協議。不過法官認為，首被告親力親為，積極爭取盡快通過審批程序，其目的顯然是爭取表現，以爭取讓美容公司以自己接受的條件獲聘用。次被告方面，法官指她以行動配合首被告執行這個計劃，對首被告言聽計從，認為她深明首被告作為明顯與公大構成利益衝突，卻仍然繼續執行計劃，因此裁定2人罪成。

案件編號：DCCC 428/2020