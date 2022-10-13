TG頻道倡港獨煽動罪成囚5年　理大男生不服上訴

理工大學男學生在網上發布危害國家安全的貼文，涉違反國安法被捕。他在區域法院承認煽動他人分裂國家罪，原審法官以5年半監禁作量刑起點，在扣減認罪折扣後，一度判囚3年8個月。惟控方緩引國安法條文，指性質嚴重的案件，最低刑期為5年，原審法官遂改判囚5年。涉案理大男生不服判刑，今(13日)到高等法院申請上訴。上訴方指，上訴人案件嚴重性低於馬俊文一案，上訴人有主動交出手機密碼及認罪，案件不應被界定為情節嚴重一類，故根據國安法第21條，情節較輕者的刑期應低於5年。上訴庭法官則問到，國安法第21條有否字眼指明最低刑期，律政司一方表示須時準備陳詞及申請押後本案。案件遂押後至10月24日續審。

上訴人呂世瑜(23歲)，今由資深大律師蔡維邦代表。答辯人、即律政司一方則由署理副刑事檢控專員周天行代表。蔡今天陳詞時，指呂的案件不應視作性質嚴重類別，指出相較於馬俊文一案，呂的貼文局限於一個Telegram頻道，而馬則故意到香港各處、人流多的地點犯案，馬最終被判囚5年3個月，而馬的案件雖被界定為性質嚴重，但上訴庭在處理馬的案件時，亦認為應貼近5年最低標準。蔡續指，根據國安法第21條，煽動他人分裂國家者，情節嚴重可處5年以上，10年以下有期徒刑，情節較輕則處5年以下有期徒刑。蔡指呂的案件嚴重性較馬一案低，故應界定為情節較輕一類。

蔡又指，呂在被捕後，雖然有行使緘默權，但其後他有配合警方及交出手提電話密碼，呂亦主動認罪，顯示了他的悔意，故其案件情節較輕。蔡亦引用國安法第33條，指被告向警方提供協助，可以從輕、減輕處罰。上訴庭首席法官潘兆初則向雙方確認，原審法官原本採納5年半作量刑起點，是控方引用國安法條文，最終判囚5年。雙方均確認原審情況。法官彭寶琴其後提出，在國安法第21條的條文中，是否有字眼指明強制性或最低刑期為5年。答辯方遂向法庭申請押後，以待存檔書面陳詞回應，獲法庭批准。

案件編號：CACC 61/2022