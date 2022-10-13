台下調陸港澳旅警　籲出發前打新冠疫苗加強防護

台灣周四（13日）對免簽證國家及地區開放邊境，不包括中國大陸、香港和澳門人居民。台灣陸委會發言人邱垂正當日宣布，配合中央流行疫情指揮中心的決定，即日起把大陸和港澳的旅遊警示由紅色的「不宜前往」，調降為黃色的「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」。

台灣分別於2020年2月對大陸及同年3月對港澳發布紅色旅遊警示，台灣周四起調低全球旅遊疫情建議為第二級警示，陸委會同步降低陸港澳旅遊警示。邱垂正提醒台灣民眾赴大陸及港澳時，應採取完整接種新冠疫苗等加強防護措施，以維護個人健康。他指，大陸部分省市區仍有疫情，且具社區傳播風險，民眾應特別注意旅遊安全，也提醒當地居住或停留的民眾，應注意當地疫情動態及大陸政府的防控作為，及早做好應對。

台媒引述熟悉兩岸的黨政人士指，大陸對台深具敵意，每天派軍機入台海，種種作為阻礙兩岸正常交流，考量兩岸局勢、安全因素、防疫考量，有必要對大陸民眾維持入境管制措施。該人士表示，台灣政府逐步調整防疫措施，兩岸局勢也會納入考量，不是放寬美國、日本等國家或地區赴台，就要一併對大陸人士鬆綁。