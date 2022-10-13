大麻二酚貼文瀏覽量去年飆3倍　部分受訪青少低估吸毒禍害

本港青少年吸毒問題一向為社會關注焦點之一，有機構運用人工智能及大數據，分析本地毒品問題和趨勢，發現有關毒品的社交媒體貼文及瀏覽量，自2016年起計均有所上升，其中有關大麻二酚(CBD)貼文的瀏覽量更在去年急升3倍。此外，機構進行調查，發現在12至24歲受訪青少年中，部分低估了吸毒的風險和禍害，5分1人更認為自己有信心控制對毒品的渴求。有學者建議透過跨專業合作，啟發青少年學習計算每一個行為的後果，助青少年反思違法後果。

香港青年協會青年違法防治中心的抗毒服務，由2016年起運用人工智能及大數據分析本地毒品問題和趨勢，發現有關毒品的貼文由2016年的927篇，大升2.35倍至2021年的3,114篇；瀏覽量亦由2016年350萬次，增加1.17倍至去年的760萬次。最多貼文與大麻、搖頭丸、啟靈藥(LSD)、氯胺酮(K仔)和可卡因相關。深入研究2021年的相關貼文，估計他們吸毒主因包括尋求刺激感(44%)、擺脫負面情緒(38%)，低估吸毒的嚴重性(15%)。部分為疑似吸毒者或毒品賣家；常用熱門的喜劇動畫人物、迷因圖片(memes)、標籤(hashtag)、NFT作品等宣傳手法，讓人對毒品問題掉以輕心，誤以為是流行潮物。

另外，中心於去年11月至今年7月，就濫用藥物的想法及態度，問卷調查方式訪問了參觀禁毒流動展覽車的公眾人士，發現在1,289名12至24歲受訪青年中，部分低估了吸毒的風險和禍害，例如認為「假若我吸毒，我也有信心控制對毒品的渴求」(20.3%)、「我認為吸毒有助緩和緊張情緒」(17.8%)。中心督導主任李少翠認為，在禁毒輔導治療和預防教育上，有需要增加青年對CBD、四氫大麻酚(THC)等資訊，拆解毒品迷思，亦建議持續運用大數據分析，配合社工前線經驗，了解最新社媒用戶對毒品的態度及行為模式，助相關部門制訂禁毒策略。香港城市大學社會及行為科學系黃成榮教授則建議，透過跨專業合作，可啟發青少年學習計算每一個行為的後果。