扮女人入女廁偷拍　音樂導師認遊蕩窺淫還押

音樂導師於深夜時分戴假髮及穿緊身褲，男扮女裝進入公園女廁，打算偷拍女性如廁，但遭身後的女途人識破。女途人其後向巡警舉報事件。警員甕中捉鱉，敲響女廁廁格門，引該名音樂導師衝出來時將其拘捕。他今日（13日）在東區裁判法院承認遊蕩、窺淫及企圖窺淫共6罪，裁判官下令被告須還押至本月27日接受判刑，期間為他索取感化、社會服務令、勞教及心理專家報告。

案情指，今年3月5日晚上約10時半，一名女途人在堅尼地城卑路乍灣公園，打算到公廁如廁時，發現本案24歲被告封天諾頭戴黑帽、棕色假髮，及下身穿緊身褲，先行一步進入女廁。女途人看穿被告不是女人，害怕如廁時會遭其拍片，於是在公廁外等候。及至翌日凌晨約0時20分，女途人向警員報告事件。警員把被告拘捕後，他招認「我唔應該扮女人偷拍。」其後警員檢查被告的2部手機，發現他除了在該公園女廁內企圖偷拍外，還有4段影片是於案發前一天，在西貢某女廁內偷拍，分別拍攝女性如廁的過程及腿部。

辯方求情指，被告過往職業高峰時，每星期有逾40名學生，更打算與人合辦琴行，但在疫情影響下收生銳減。被告經歷到人生不如意，又接觸到一些網絡資訊，對此不能自制。案發後，他已主動尋求心理治療，被確診患適應障礙症。惟裁判官直斥，沒有人是一帆風順，人在不同階段都會遇上問題，但使用傷害他人的手段以達致自身紓解，是絕對不能接受。

案件編號：ESCC 1315/2022