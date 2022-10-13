拉丁美洲野生動物種群下跌94%　WWF促保證生態完整性

溫室效應令地球溫度急速上升，影響全球生物多樣性。世界自然基金會今日（13日）發表最新2022《地球生命力報告》，結果顯示自1970年起，全球脊椎動物種群平均減少69%，亞太地區的野生動物種群下跌55%，而拉丁美洲的野生動物種群下跌達94%，跌幅最大。世界自然基金會香港分會保育總監陳輩樂表示，氣候變化及生物多樣性消失密不可分，需要將全球升溫控制在攝氏1.5度以內，否則會導致生物多樣性消失。基金會建議，政府在未來的發展規劃中應保證生態的完整性及棲息地的連貫性。

基金會發表報告衡量自然健康狀況的指標，最新報告分析及監測了全球5,230個野生物種、近3.2萬個種群的數量變化，包括哺乳類、鳥類、魚類、爬蟲類及兩棲類，結果顯示熱帶地區的野生動物種群下降幅度最為明顯，包括亞太地區及拉丁美洲地區。報告又指，在過去48年，受監察的淡水生物種群數量下跌83%，全球已經失去近90%的濕地生境，反映淡水生物多樣性的消失速度最快。

基金會表示，隨着人口增長和經濟發展，對能源、食物以及其他資源的需求與日俱增，勢必加劇兩大環境危機。由於各種威脅，現時全球近50%的熱帶珊瑚已經消失。若氣溫上升1.5度，地球將失去70%至90%的熱帶珊瑚，氣溫上升2度，損失將達到99%。基金會建議政府，在未來發展規劃時應充分考慮氣候變化和生物多樣性的因素，又呼籲全球政府、企業以及公眾立即採取行動，以扭轉生物多樣性下跌的趨勢。