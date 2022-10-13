兩菲漢涉遊樂場揮刀襲同鄉　1人准保釋　另一被告還押候訊

上周日（9日）晚，有菲籍人士在灣仔太和街遊樂場飲酒聊天，疑因瑣碎事與兩名同鄉爭吵，其後遭對方以生果刀襲擊，導致臉、嘴及手部受傷送院。警方事後拘捕2名分別46歲和55歲菲籍男子，分別起訴2人傷人罪及襲擊致造成實際身體傷害罪。案件今日(13日)在東區裁判法院提堂，被告暫毋須答辯。裁判官把案押後至11月24日再訊，以待警方進一步調查，期間55歲被告獲准以1千港元保釋，期間不得離港、不得重返案發地，及須定時到警署報到。另一名被告的保釋被拒，須要還押候訊。

2名被告依次是MIRANDA Romeo Dimatulac(46歲、地盤工)及VTLLARBMO Delfin Dela Cruz(55歲、私人司機)、均是菲律賓籍。控罪指，MIRANDA於2022年10月9日，在灣仔太和街遊樂場外非法及惡意傷害男子AGUNOY Benson Jy Mateo。VTLLARBMO則被控於同日同地，襲擊男子 MAUN william Licban，因而對該男子MAUNwilliam Licban造成身體傷害。

案件編號：ESCC2015/2022