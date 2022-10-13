城巴擬建本地首個巴士加氫站　料最快明年首季使用

為推動綠色運輸，城巴今（13日）宣布將在西九龍車廠興建香港首個加氫站，以配合政府明年於本港測試氫燃料電池巴士計劃。巴士公司指，若政府獲准興建，加氫站最快可於明年首季投入使用。

城巴母公司匯達交通主席張堃表示，氫燃料電池及電池電能，均是零排放轉型計劃旅程中的合適方案。城巴目標是2045年達致全線車隊零排放，而鑑於本港專營巴士使用期為18年，故未來5年將是轉型的關鍵時期。城巴將與政府及不同合作夥伴，安排現有柴油巴士車隊與氫能和電能巴士同步進行測試，並協助政府制訂法規及其他準備工作，以計劃2027年起停止購入及部署新柴油巴士。

城巴今年6月已引入本港首輛三軸雙層氫能巴士。該巴士由匯達交通與內地威馳騰（福建）汽車有限公司共同設計及建造。對比電動巴士，城巴指氫能巴士表現更為優異，如電動巴士充電時間需逾3小時，氫能巴士加氣僅需約10分鐘，毋須佔用大量泊車位停車充電；其次，氫能巴士續航距離長達400公里，較電動巴士200公里多一倍，且適合行走長途路線，能應付香港獨特的營運環境，包括多山路及斜坡、炎熱氣侯、高乘客量及頻密班次需求。